Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Похолодание в Украине

Похолодание в Украину пришло на выходных 28-29 сентября. Субботу синоптик Наталка Диденко назвала "подготовкой" для настоящего снижения температуры воздуха, которое пришло на запад днем позже.

Добавим, что это вторая и удавшаяся попытка с похолоданием. Синоптики прогнозировали похолодание в Украине еще в начале сентября. Но тогда ощутимого снижения температуры так и не случилось, только ночью наблюдался небольшой спад и то не во всех регионах.

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