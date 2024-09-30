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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 30 сентября, на западе удержится похолодание. А в Карпатах возможен даже снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В западных, Житомирской и Винницкой областях пасмурно, дожди. Температура днем ​​8-13°; на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура днем ​​0-5° тепла.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Температура днем ​​20-25°, в большинстве северных областей днем ​​14-19°.

Ветер северный, юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, ночью местами по области кратковременный дождь, днем ​​без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем ​​местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура днем ​​14-19°; в Киеве днем ​​17-19°.

Погода в Украине 30 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Похолодание в Украине

Похолодание в Украину пришло на выходных 28-29 сентября. Субботу синоптик Наталка Диденко назвала "подготовкой" для настоящего снижения температуры воздуха, которое пришло на запад днем позже.

Добавим, что это вторая и удавшаяся попытка с похолоданием. Синоптики прогнозировали похолодание в Украине еще в начале сентября. Но тогда ощутимого снижения температуры так и не случилось, только ночью наблюдался небольшой спад и то не во всех регионах.

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