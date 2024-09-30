ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 30 вересня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 30 вересня, на заході утримається похолодання. А у Карпатах можливий навіть сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр".

У західних, Житомирській та Вінницькій областях похмуро, дощі. Температура вдень 8-13 °; на високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вдень 0-5° тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень 20-25°, у більшості північних областей вдень 14-19°.

Вітер північний, південно-східний, 7-12 м/с, в Україні пориви 15-20 м/с.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, уночі місцями по області короткочасний дощ, удень без опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с, удень місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 14-19°; у Києві вдень 17-19°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 30 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Похолодання в Україні

Похолодання в Україну прийшло у вихідні 28-29 вересня. Суботу синоптик Наталка Діденко назвала "підготовкою" для справжнього зниження температури повітря, яке прийшло на захід на день пізніше.

Додамо, що це друга спроба з похолоданням. Синоптики прогнозували похолодання в Україні ще на початку вересня. Але тоді відчутного зниження температури так і не сталося, лише вночі спостерігався невеликий спад, і то не в усіх регіонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським