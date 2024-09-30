Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 30 вересня, на заході утримається похолодання. А у Карпатах можливий навіть сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргидрометцентр ".

У західних, Житомирській та Вінницькій областях похмуро, дощі. Температура вдень 8-13 °; на високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вдень 0-5° тепла.

Похолодання в Україні

Похолодання в Україну прийшло у вихідні 28-29 вересня. Суботу синоптик Наталка Діденко назвала "підготовкою" для справжнього зниження температури повітря, яке прийшло на захід на день пізніше.

Додамо, що це друга спроба з похолоданням. Синоптики прогнозували похолодання в Україні ще на початку вересня. Але тоді відчутного зниження температури так і не сталося, лише вночі спостерігався невеликий спад, і то не в усіх регіонах.

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