ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 30 сентября 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 30 сентября, на западе удержится похолодание. А в Карпатах возможен даже снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В западных, Житомирской и Винницкой областях пасмурно, дожди. Температура днем ​​8-13°; на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура днем ​​0-5° тепла.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Температура днем ​​20-25°, в большинстве северных областей днем ​​14-19°.

Ветер северный, юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, ночью местами по области кратковременный дождь, днем ​​без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем ​​местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура днем ​​14-19°; в Киеве днем ​​17-19°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 30 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Похолодание в Украине

Похолодание в Украину пришло на выходных 28-29 сентября. Субботу синоптик Наталка Диденко назвала "подготовкой" для настоящего снижения температуры воздуха, которое пришло на запад днем позже.

Добавим, что это вторая и удавшаяся попытка с похолоданием. Синоптики прогнозировали похолодание в Украине еще в начале сентября. Но тогда ощутимого снижения температуры так и не случилось, только ночью наблюдался небольшой спад и то не во всех регионах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина: он не всегда адекватный
Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина: он не всегда адекватный
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским