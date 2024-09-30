Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 30 сентября, на западе удержится похолодание. А в Карпатах возможен даже снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В западных, Житомирской и Винницкой областях пасмурно, дожди. Температура днем 8-13°; на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура днем 0-5° тепла.
На остальной территории переменная облачность, без осадков. Температура днем 20-25°, в большинстве северных областей днем 14-19°.
Ветер северный, юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность, ночью местами по области кратковременный дождь, днем без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Температура днем 14-19°; в Киеве днем 17-19°.
Погода в Украине 30 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Похолодание в Украине
Похолодание в Украину пришло на выходных 28-29 сентября. Субботу синоптик Наталка Диденко назвала "подготовкой" для настоящего снижения температуры воздуха, которое пришло на запад днем позже.
Добавим, что это вторая и удавшаяся попытка с похолоданием. Синоптики прогнозировали похолодание в Украине еще в начале сентября. Но тогда ощутимого снижения температуры так и не случилось, только ночью наблюдался небольшой спад и то не во всех регионах.
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