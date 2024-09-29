Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 29 вересня, на заході України різко похолодає. Дощі з поривами вітру можливі та інших областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
В західних та Житомирській областях хмарно, значні (у Волинській, Хмельницькій та Житомирській областях помірні, місцями значні) дощі, зниження температури впродовж доби до 9-14°; в Карпатах сильний дощ, температура впродовж доби 4-9° тепла.
Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
На решті території країни мінлива хмарність, без опадів, лише у Київській та Вінницькій областях вдень місцями короткочасний дощ; температура вночі 11-16°, вдень 19- 24°, у південній частині до 27°.
Вітер південно-східний з переходом у Київській, Чернігівській та Вінницькій областях на північний, 7-12 м/с, вдень у північних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ.
Вітер південно-східний з переходом на північний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.
Погода в Україні 29 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Про те, що у західних областях України різко похолодає у неділю, 29 вересня, ще напередодні попереджала синоптик Наталка Діденко. Різке зниження температури, за її словами, пов'язане із приходом дощів та атмосферного фронту. До того ж субота стане своєрідним "трампліном" - температура почне знижуватися поступово з 28 вересня.
Додамо, що похолодання в Україні прогнозували ще на початку вересня, але по-справжньому воно проявилося лише до кінця місяця. Те саме можна сказати і про заморозки. Незважаючи на прогнози про заморозки по всій Україні, у вересні вони були зафіксовані лише у Карпатах.
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