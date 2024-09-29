UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли, якою буде погода 29 вересня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 вересня, на заході України різко похолодає. Дощі з поривами вітру можливі та інших областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В західних та Житомирській областях хмарно, значні (у Волинській, Хмельницькій та Житомирській областях помірні, місцями значні) дощі, зниження температури впродовж доби до 9-14°; в Карпатах сильний дощ, температура впродовж доби 4-9° тепла.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

На решті території країни мінлива хмарність, без опадів, лише у Київській та Вінницькій областях вдень місцями короткочасний дощ; температура вночі 11-16°, вдень 19- 24°, у південній частині до 27°.

Вітер південно-східний з переходом у Київській, Чернігівській та Вінницькій областях на північний, 7-12 м/с, вдень у північних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ.

Вітер південно-східний з переходом на північний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.

Погода в Україні 29 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Похолодання в Україні

Про те, що у західних областях України різко похолодає у неділю, 29 вересня, ще напередодні попереджала синоптик Наталка Діденко. Різке зниження температури, за її словами, пов'язане із приходом дощів та атмосферного фронту. До того ж субота стане своєрідним "трампліном" - температура почне знижуватися поступово з 28 вересня.

Додамо, що похолодання в Україні прогнозували ще на початку вересня, але по-справжньому воно проявилося лише до кінця місяця. Те саме можна сказати і про заморозки. Незважаючи на прогнози про заморозки по всій Україні, у вересні вони були зафіксовані лише у Карпатах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день