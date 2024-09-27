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В Україні сильно похолодає, але не скрізь. Прогноз на останні вихідні вересня

Україна, П'ятниця 27 вересня 2024 18:30
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В Україні сильно похолодає, але не скрізь. Прогноз на останні вихідні вересня Фото: сильне похолодання 28-29 вересня очікується на заході України (Андрій Коваль, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На останніх вихідних вересня в Україні очікується сильне похолодання на заході. Інших областей воно поки що не торкнеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Найближчими вихідними, 28-29 вересня, погода у західних областях України зміниться", - розповіла Діденко.

При чому, якщо в суботу очікуються тільки поступові зміни у вигляді порівняно невеликого зниження температури - підійдуть дощі разом з атмосферним фронтом, то у неділю очікується на заході сильне похолодання.

"Вдень максимально не вище +10…+14 градусів з дощами, місцями навіть сильними", - зазначила синоптик.

На решті території України, за її даними, комфортна погода ще залишиться, хоча дощі з заходу можуть дійти до Вінницької, Житомирської областей.

"А так загалом +22…+26 градусів, а на сході України навіть до +27…+28 градусів. І також до Києва ще похолодання не дійде", - додала вона.

Яка погода може бути у жовтні 2024 в Україні

Перед початком кожного місяця синоптики дають його характеристику. Цей опис не можна назвати прогнозом, а лише можливим сценарієм того, як може "програтися" погода, зокрема, наприклад, під час другого місяця осені.

Так, у попередні роки середня місячна температура повітря в жовтні становила +6...+13 градусів, в Карпатах місцями +4, +5. В окремі роки в жовтні фіксувались навіть морози - -4...-16 градусів, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями навіть -17...-23, в Криму 0...-3. А найвище за роки спостережень температура піднімалась до +26...+34 градусів, в Криму до +35.

Що ж стосується прогнозу, то синоптики прогнозують, що середня місячна температура повітря в жовтні передбачається +7...+13 градусів, що на 1-1.5 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

Похолодання в Україні

Більшість українців із приходом осені інтуїтивно очікують зниження температури. Синоптики прогнозували похолодання в Україні ще на початку вересня, але зниження температури було лише у нічний час.

Даючи прогноз на вересень, синоптики не відкидали заморозків у всіх регіонах України. Але заморозки були помічені лише в Карпатах. І це при тому, що в Україні досі продовжується метеорологічне літо.

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