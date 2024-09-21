UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 21 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 21 вересня, в Україні буде гарна погода. Максимально температура підніметься до 26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на півдні країни до 15°; вдень 21-26°, в Карпатах 15-20°.

Погода у Києві та області

Невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 10°, вдень 23-25°.

Погода в Україні 21 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погіршення повітря в Україні

20 вересня у Києві різко погіршилася якість повітря. Смог огорнув столицю настільки, що Київ на деякий час очолив антирейтинг міст світу із найбруднішим повітрям.

Місцева влада просила киян не виходити по можливості на вулицю та закрити вікна. Пізніше виявилося, що таке погіршення повітря спостерігалося у Конотопі, Харкові та Луцьку.

Синоптик Наталка Діденко пояснила, через що погіршилася якість повітря у Києві. Зокрема, вона наголосила, що таке буває практично щороку. Причому ситуація може покращатися 25, 27 вересня, коли у Києві підніметься вітер чи піде дощ. Синоптик не виключила і те, що ситуація може налагодитись і раніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода