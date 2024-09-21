Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 21 сентября, в Украине будет хорошая погода. Максимально температура поднимется до 26°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, на юге страны до 15°; днем 21-26°, в Карпатах 15-20°.
Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 21-26°; в Киеве ночью около 10°, днем 23-25°.
Погода в Украине 21 сентября (facebook.com/UkrHMC)
20 сентября в Киеве резко ухудшилось качество воздуха. Смог окутал столицу настолько, что Киев на некоторое время возглавил антирейтинг городов мира с самым грязным воздухом.
Местные власти просили киевлян не выходить по возможности на улицу и закрыть окна. Позже оказалось, что такая ухудшение воздуха наблюдалось в Конотопе, Харькове и Луцке.
Синоптик Наталка Диденко объяснила, из-за чего ухудшилось качество воздуха в Киеве. В частности, она отметила, что такое бывает практически каждый год. Причем ситуация может улучшиться 25, 27 сентября, когда в Киеве поднимется ветер или пойдет дождь. Синоптик не исключила и то, что ситуация может наладиться и раньше.
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