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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 21 вересня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 21 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 21 вересня, в Україні буде гарна погода. Максимально температура підніметься до 26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на півдні країни до 15°; вдень 21-26°, в Карпатах 15-20°.

Погода у Києві та області

Невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 10°, вдень 23-25°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 21 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погіршення повітря в Україні

20 вересня у Києві різко погіршилася якість повітря. Смог огорнув столицю настільки, що Київ на деякий час очолив антирейтинг міст світу із найбруднішим повітрям.

Місцева влада просила киян не виходити по можливості на вулицю та закрити вікна. Пізніше виявилося, що таке погіршення повітря спостерігалося у Конотопі, Харкові та Луцьку.

Синоптик Наталка Діденко пояснила, через що погіршилася якість повітря у Києві. Зокрема, вона наголосила, що таке буває практично щороку. Причому ситуація може покращатися 25, 27 вересня, коли у Києві підніметься вітер чи піде дощ. Синоптик не виключила і те, що ситуація може налагодитись і раніше.

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