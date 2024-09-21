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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 21 сентября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 21 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 21 сентября, в Украине будет хорошая погода. Максимально температура поднимется до 26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на юге страны до 15°; днем 21-26°, в Карпатах 15-20°.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​21-26°; в Киеве ночью около 10°, днем ​​23-25​​°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 21 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Ухудшение воздуха в Украине

20 сентября в Киеве резко ухудшилось качество воздуха. Смог окутал столицу настолько, что Киев на некоторое время возглавил антирейтинг городов мира с самым грязным воздухом.

Местные власти просили киевлян не выходить по возможности на улицу и закрыть окна. Позже оказалось, что такая ухудшение воздуха наблюдалось в Конотопе, Харькове и Луцке.

Синоптик Наталка Диденко объяснила, из-за чего ухудшилось качество воздуха в Киеве. В частности, она отметила, что такое бывает практически каждый год. Причем ситуация может улучшиться 25, 27 сентября, когда в Киеве поднимется ветер или пойдет дождь. Синоптик не исключила и то, что ситуация может наладиться и раньше.

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