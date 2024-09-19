Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 19 вересня, в Україні дощі пройдуть лише в частині регіонів. Також можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз " Укргідрометцентру ".

Крім того, 19 вересня у більшості північних, центральних, південних та Харківській областях прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, місцями східних та центральних областях пориви 15-20 м/с (Одеська, Миколаївська, Запорізька області та Крим).

Без опадів, лише у південно-західній частині та в Криму місцями короткочасний дощ.

Погода в Україні

Тенденція третього тижня осені показує, що погода в Україні змінюється у бік похолодання. Як нещодавно зазначала синоптик Наталка Діденко, цього тижня в Карпатах можливі заморозки.

Додамо, що про похолодання в Україні синоптики попереджали вже давно. При цьому, даючи прогноз на весь вересень 2024, вони не виключали заморозки.

Цікаво й те, що зараз в Україні триває метеорологічне літо, незважаючи на вже середину першого місяця осені.

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