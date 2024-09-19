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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Четвер 19 вересня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 19 вересня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 19 вересня, в Україні дощі пройдуть лише в частині регіонів. Також можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентру".

Мінлива хмарність.

Без опадів, лише у південно-західній частині та в Криму місцями короткочасний дощ.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, місцями східних та центральних областях пориви 15-20 м/с (Одеська, Миколаївська, Запорізька області та Крим).

Температура вночі 9-14°, у південній частині 12-17°; вдень 21-26°, в Карпатах 15-20°.

Крім того, 19 вересня у більшості північних, центральних, південних та Харківській областях прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 19 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Тенденція третього тижня осені показує, що погода в Україні змінюється у бік похолодання. Як нещодавно зазначала синоптик Наталка Діденко, цього тижня в Карпатах можливі заморозки.

Додамо, що про похолодання в Україні синоптики попереджали вже давно. При цьому, даючи прогноз на весь вересень 2024, вони не виключали заморозки.

Цікаво й те, що зараз в Україні триває метеорологічне літо, незважаючи на вже середину першого місяця осені.

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