Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 19 вересня, в Україні дощі пройдуть лише в частині регіонів. Також можливі пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентру".
Мінлива хмарність.
Без опадів, лише у південно-західній частині та в Криму місцями короткочасний дощ.
Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, місцями східних та центральних областях пориви 15-20 м/с (Одеська, Миколаївська, Запорізька області та Крим).
Температура вночі 9-14°, у південній частині 12-17°; вдень 21-26°, в Карпатах 15-20°.
Крім того, 19 вересня у більшості північних, центральних, південних та Харківській областях прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°.
Погода в Україні 19 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
Тенденція третього тижня осені показує, що погода в Україні змінюється у бік похолодання. Як нещодавно зазначала синоптик Наталка Діденко, цього тижня в Карпатах можливі заморозки.
Додамо, що про похолодання в Україні синоптики попереджали вже давно. При цьому, даючи прогноз на весь вересень 2024, вони не виключали заморозки.
Цікаво й те, що зараз в Україні триває метеорологічне літо, незважаючи на вже середину першого місяця осені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.