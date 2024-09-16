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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 16 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 вересня, в Україні можливі дощі та пориви вітру. Максимально вдень температура підніметься до 28°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

У більшості західних, південних областей та в Криму хмарно з проясненняними, помірні, вночі в Карпатах, на Прикарпатті та Одещині місцями значні дощі; на решті території мінлива хмірність, без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті 13-18°.

Погода у Києві та області 

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Погода в Україні 16 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Негода в Одесі

15 вересня в Одесі пройшла потужна злива, гримів грім. Видимість під час дощу була 200-500 метрів. Вулиці міста миттєво залило водою.

Комунальники, судячи з кадрів, вийшли на вулиці під час дощу, щоб прочистити зливи, щоб вода не застоювалася на дорогах. Були кадри, де видно, як дівчина рятується від дощу, сидячи на даху авто.

Мер Одеси Геннадій Труханов пізніше розповів, що випала майже двотижнева норма дощових опадів -19 мм.

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