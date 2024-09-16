Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Негода в Одесі

15 вересня в Одесі пройшла потужна злива, гримів грім. Видимість під час дощу була 200-500 метрів. Вулиці міста миттєво залило водою.

Комунальники, судячи з кадрів, вийшли на вулиці під час дощу, щоб прочистити зливи, щоб вода не застоювалася на дорогах. Були кадри, де видно, як дівчина рятується від дощу, сидячи на даху авто.

Мер Одеси Геннадій Труханов пізніше розповів, що випала майже двотижнева норма дощових опадів -19 мм.

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