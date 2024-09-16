Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 16 сентября, в Украине вероятны дожди и порывы ветра. Максимально днем температура поднимется до 28°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В большинстве западных, южных областей и в Крыму облачно с прояснениями, умеренные, ночью в Карпатах, Прикарпатье и на Одесщине местами значительные дожди; на остальной территории переменная облачность, без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в западных областях ночью 10-15°, днем 19-24 °, в Закарпатье и Прикарпатье 13-18°.
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 16-18°, днем 25-27°.
Погода в Украине 16 сентября (facebook.com/UkrHMC)
15 сентября в Одессе прошел мощный ливень, гремел гром. Видимость во время дождя была 200-500 метров. Улицы города мгновенно залило водой.
Коммунальщики, судя по кадрам, вышли на улицы во время дождя, чтобы прочистить ливневки и чтобы вода не застаивалась на дорогах. Были кадры, на которых видно, как девушка спасается от дождя, сидя на крыше авто.
Мэр Одессы Геннадий Труханов позже рассказал, что выпала почти двухнедельная норма дождевых осадков - 19 мм.
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