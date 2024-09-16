Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Непогода в Одессе

15 сентября в Одессе прошел мощный ливень, гремел гром. Видимость во время дождя была 200-500 метров. Улицы города мгновенно залило водой.

Коммунальщики, судя по кадрам, вышли на улицы во время дождя, чтобы прочистить ливневки и чтобы вода не застаивалась на дорогах. Были кадры, на которых видно, как девушка спасается от дождя, сидя на крыше авто.

Мэр Одессы Геннадий Труханов позже рассказал, что выпала почти двухнедельная норма дождевых осадков - 19 мм.

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