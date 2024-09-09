Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 9 вересня, у частині регіонів України очікуються дощі. Максимально температура в Києві підніметься до 27°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність.
У південній частині, вдень і в східних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вдень 23-28°, на високогір'ї Карпат та горах Криму 20-22°.
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 23-28; у Києві вдень 25-27°.
Погода в Україні 9 вересня (facebook.com/UkrHMC)
В Україні продовжує стояти тепла погода, незважаючи на те, що настала осінь. Вересень 2024 навіть встиг побити кілька рекордів в Україні.
Додамо, що вчора синоптик Наталка Діденко, розповідаючи про погоду на 9 вересня в Україні, попереджала про "острівець" похолодання, який захопить частину регіонів.
Додамо, що незважаючи на прогнозоване похолодання в Україні, зниження температури очікується поки що лише вночі. Детальніше про погоду на новий робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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