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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 7 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 7 вересня, в Україні буде сухо, крім Криму. Максимально температура повітря підніметься до 28°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Невелика хмарність.

Без опадів, лише в Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 23-28°; в Карпатах вдень 17-22°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вдень 23-28°; у Києві  вдень 25-27°.

Погода в Україні 7 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Погода в Україні, враховуючи спеку в серпні та у вересні 2024, відзначилася кількома рекордами. Для прикладу, серпень 2024 потрапив одразу до кількох кліматологічних рейтингів по Києву.

Початок осені теж виявився теплим, причому вище за норму. Незважаючи на те, що минув лише тиждень вересня, осінь вже принесла українцям температурні рекорди у 9 містах.

Детальніше про погоду на 7-8 вересня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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