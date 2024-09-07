Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 7 сентября, в Украине будет сухо, за исключением Крыма. Максимально температура воздуха поднимется до 28°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Небольшая облачность.
Без осадков, лишь в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, на юге страны кое-где порывы 15-20 м/с.
Температура днем 23-28°; в Карпатах днем 17-22°.
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура днем 23-28°; в Киеве днем 25-27°.
Погода в Украине 7 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине, учитывая жару в августе и в сентябре 2024, отметилась несколькими рекордами. Для примера, август 2024 попал сразу в несколько климатологических рейтингов по Киеву.
Начало осени тоже оказалось теплым, причем выше нормы. Несмотря на то, что прошла только неделя сентября, осень уже принесла украинцам температурные рекорды в 9 городах.
Подробнее о погоде на 7-8 сентября - читайте в материале РБК-Украина.
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