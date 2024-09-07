Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Погода в Украине, учитывая жару в августе и в сентябре 2024, отметилась несколькими рекордами. Для примера, август 2024 попал сразу в несколько климатологических рейтингов по Киеву.

Начало осени тоже оказалось теплым, причем выше нормы. Несмотря на то, что прошла только неделя сентября, осень уже принесла украинцам температурные рекорды в 9 городах.

Подробнее о погоде на 7-8 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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