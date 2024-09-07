ua en ru
Сб, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 07 вересня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 7 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 7 вересня, в Україні буде сухо, крім Криму. Максимально температура повітря підніметься до 28°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Невелика хмарність.

Без опадів, лише в Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 23-28°; в Карпатах вдень 17-22°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вдень 23-28°; у Києві вдень 25-27°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 7 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Погода в Україні, враховуючи спеку в серпні та у вересні 2024, відзначилася кількома рекордами. Для прикладу, серпень 2024 потрапив одразу до кількох кліматологічних рейтингів по Києву.

Початок осені теж виявився теплим, причому вище за норму. Незважаючи на те, що минув лише тиждень вересня, осінь вже принесла українцям температурні рекорди у 9 містах.

Детальніше про погоду на 7-8 вересня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: пояснення Остіна
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: пояснення Остіна
DAILY
"Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна