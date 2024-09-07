ua en ru
Сб, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 07 сентября 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 7 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 7 сентября, в Украине будет сухо, за исключением Крыма. Максимально температура воздуха поднимется до 28°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Небольшая облачность.

Без осадков, лишь в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, на юге страны кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура днем ​​23-28°; в Карпатах днем ​​17-22°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура днем ​​23-28°; в Киеве днем ​​25-27°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 7 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Погода в Украине, учитывая жару в августе и в сентябре 2024, отметилась несколькими рекордами. Для примера, август 2024 попал сразу в несколько климатологических рейтингов по Киеву.

Начало осени тоже оказалось теплым, причем выше нормы. Несмотря на то, что прошла только неделя сентября, осень уже принесла украинцам температурные рекорды в 9 городах.

Подробнее о погоде на 7-8 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине