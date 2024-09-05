Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 5 вересня, у центрі, на півдні та, зокрема, у Криму, пройдуть дощі. Температура підніметься не вище 28°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. У більшості центральних, південних областях та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.
Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 23-28°; в Карпатах вдень 17-22°.
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 23-28°; у Києві вдень 26-28°.
Погода в Україні 5 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Незважаючи на оптимістичні прогнози синоптиків, які стосуються теплої, навіть спекотної погоди у вересні 2024 в Україні, довгої прихильності чекати не доводиться.
Раніше синоптики попереджали, що температура в Україні почне спадати з 3 вересня. Пізніше вони прогноз уточнили, сказавши, що похолодання в Україну прийде 4 вересня.
Додамо, що судячи з прогнозу на поточний робочий тиждень, температура повітря вже почала спадати, щоправда, поки що тільки вночі. Докладніше про погоду до 6 вересня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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