Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Похолодание в Украине

Несмотря на оптимистические прогнозы синоптиков, касающихся теплой, даже жаркой погоды в сентябре 2024 в Украине, долгой благосклонности ждать не приходится.

Ранее синоптики предупреждали, что температура в Украине начнет спадать с 3 сентября. Позже они прогноз уточнили, сказав, что похолодание в Украину придет 4 сентября.

Добавим, что судя по прогнозу на текущую рабочую неделю, температура воздуха уже начала спадать, правда, пока только в ночные часы. Подробнее о погоде до 6 сентября, - читайте в материале РБК-Украина.

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