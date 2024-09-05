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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали, где ждать дожди 5 сентября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 5 сентября, в центре, на юге и, в частности, в Крыму, пройдут дожди. Температура поднимется не выше 28°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. В большинстве центральных, южных областях и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, в южной части днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем ​​23-28°; в Карпатах днем ​​17-22°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​23-28°; в Киеве днем ​​26-28°.

Погода в Украине 5 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Похолодание в Украине

Несмотря на оптимистические прогнозы синоптиков, касающихся теплой, даже жаркой погоды в сентябре 2024 в Украине, долгой благосклонности ждать не приходится.

Ранее синоптики предупреждали, что температура в Украине начнет спадать с 3 сентября. Позже они прогноз уточнили, сказав, что похолодание в Украину придет 4 сентября.

Добавим, что судя по прогнозу на текущую рабочую неделю, температура воздуха уже начала спадать, правда, пока только в ночные часы. Подробнее о погоде до 6 сентября, - читайте в материале РБК-Украина.

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