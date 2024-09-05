Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 5 вересня, у центрі, на півдні та, зокрема, у Криму, пройдуть дощі. Температура підніметься не вище 28°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Мінлива хмарність. У більшості центральних, південних областях та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Похолодання в Україні

Незважаючи на оптимістичні прогнози синоптиків, які стосуються теплої, навіть спекотної погоди у вересні 2024 в Україні, довгої прихильності чекати не доводиться.

Раніше синоптики попереджали, що температура в Україні почне спадати з 3 вересня. Пізніше вони прогноз уточнили, сказавши, що похолодання в Україну прийде 4 вересня.

Додамо, що судячи з прогнозу на поточний робочий тиждень, температура повітря вже почала спадати, щоправда, поки що тільки вночі. Докладніше про погоду до 6 вересня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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