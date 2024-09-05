Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали, где ждать дожди 5 сентября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 5 сентября, в центре, на юге и, в частности, в Крыму, пройдут дожди. Температура поднимется не выше 28°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. В большинстве центральных, южных областях и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, в южной части днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура днем ​​23-28°; в Карпатах днем ​​17-22°. Погода в Киеве и области Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​23-28°; в Киеве днем ​​26-28°. Погода в Украине 5 сентября (facebook.com/UkrHMC)