Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині, вночі і на Дніпропетровщині та Кіровоградщині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний з переходом на Лівобережжі на південно-східний, 5-10 м/с, вдень на півдні та сході країни окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 26-31°, у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях до 34°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 26-31°; у Києві вдень близько 30°.

Погода в Україні 31 серпня (facebook.com/UkrHMC)