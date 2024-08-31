Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в южной части, ночью и в Днепропетровской и Кировоградской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный с переходом на Левобережье на юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​на юге и востоке страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура днем ​​26-31°, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях до 34°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​26-31°; в Киеве днем ​​около 30°.

Погода в Украине 31 августа (facebook.com/UkrHMC)