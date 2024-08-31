Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
31 серпня в Україні буде до 34°. Спека поки що не відступає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині, вночі і на Дніпропетровщині та Кіровоградщині місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний з переходом на Лівобережжі на південно-східний, 5-10 м/с, вдень на півдні та сході країни окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 26-31°, у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях до 34°.
Погода в Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 26-31°; у Києві вдень близько 30°.
Погода в Україні 31 серпня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
В останні тижні в Україні стоїть спека. Синоптики обнадіювати не збираються - спека захопить і вересень.
Так, на Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту.
Водночас, за даними синоптика Наталки Діденки, в Україні похолодання очікується вже з 3 вересня.
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