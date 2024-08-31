Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
31 августа в Украине будет до 34°. Жара пока не отступает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в южной части, ночью и в Днепропетровской и Кировоградской областях местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный с переходом на Левобережье на юго-восточный, 5-10 м/с, днем на юге и востоке страны отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура днем 26-31°, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях до 34°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 26-31°; в Киеве днем около 30°.
Погода в Украине 31 августа (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
В последние недели в Украине стоит жара. Синоптики обнадеживать не собираются - зной захватит и сентябрь.
Так, Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента.
В тоже время, по данным синоптика Наталки Диденко, в Украине похолодание ожидается уже с 3 сентября.
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