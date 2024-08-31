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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 31 августа 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 31 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

31 августа в Украине будет до 34°. Жара пока не отступает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в южной части, ночью и в Днепропетровской и Кировоградской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный с переходом на Левобережье на юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​на юге и востоке страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура днем ​​26-31°, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях до 34°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​26-31°; в Киеве днем ​​около 30°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 31 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

В последние недели в Украине стоит жара. Синоптики обнадеживать не собираются - зной захватит и сентябрь.

Так, Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента.

В тоже время, по данным синоптика Наталки Диденко, в Украине похолодание ожидается уже с 3 сентября.

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