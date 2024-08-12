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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 12 серпня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 12 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 серпня, буде спекотно, до 31°. Дощі можливі на північному сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26°, у південній частині вдень 26-31°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 21-26°; у Києві вдень 22-24°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні на 12 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Як раніше розповідала синоптик Наталка Діденко, 12 серпня Україна опиниться між двома циклонами. Тому Україна належатиме зоні впливу антициклону, тому понеділок, 12 серпня, виявиться всюди сухим, сонячнішим.

Детальніше про погоду на робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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