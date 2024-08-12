Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 12 серпня, буде спекотно, до 31°. Дощі можливі на північному сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Погода в Україні на 12 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 21-26°; у Києві вдень 22-24°.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Погода в Україні

Як раніше розповідала синоптик Наталка Діденко, 12 серпня Україна опиниться між двома циклонами. Тому Україна належатиме зоні впливу антициклону, тому понеділок, 12 серпня, виявиться всюди сухим, сонячнішим.

Детальніше про погоду на робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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