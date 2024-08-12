Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 12 августа (Getty Images)

Сегодня, 12 августа, будет жарко, до 31°. Дожди возможны на северо-востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​21-26°, в южной части днем ​​26-31°. Погода в Киеве и области Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем ​​21-26°; в Киеве днем ​​22-24°. Погода в Украине на 12 августа (facebook.com/UkrHMC)