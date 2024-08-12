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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 12 августа 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 12 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 августа, будет жарко, до 31°. Дожди возможны на северо-востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​21-26°, в южной части днем ​​26-31°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем ​​21-26°; в Киеве днем ​​22-24°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине на 12 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Как ранее рассказывала синоптик Наталка Диденко, 12 августа Украина окажется между двумя циклонами. Поэтому Украина будет принадлежать зоне влияния антициклона, поэтому понедельник, 12 августа, окажется повсюду сухим, более солнечным.

Подробнее о погоде на рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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