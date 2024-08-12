Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 12 августа, будет жарко, до 31°. Дожди возможны на северо-востоке страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 21-26°, в южной части днем 26-31°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 21-26°; в Киеве днем 22-24°.
Погода в Украине на 12 августа (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Как ранее рассказывала синоптик Наталка Диденко, 12 августа Украина окажется между двумя циклонами. Поэтому Украина будет принадлежать зоне влияния антициклона, поэтому понедельник, 12 августа, окажется повсюду сухим, более солнечным.
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