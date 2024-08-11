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Україна опиниться між двома циклонами. Синоптик дала прогноз на завтра

Україна, Неділя 11 серпня 2024 13:28
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Україна опиниться між двома циклонами. Синоптик дала прогноз на завтра Фото: якою буде погода в Україні 12 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 12 серпня, Україна опиниться поміж двома циклонічними системами. Тому погода буде мати свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У понеділок, 12 серпня, Україна розташується поміж двома циклонічними системами. Одна - північніше Ірландії, інша - на північному сході. А від Скандинавії через центр Європи до Балкан витягнулася масштабна зона високого атмосферного тиску, де переважатиме суха погода", - розповіла вона.

Зокрема, Україна належатиме до зони впливу антициклону, тому понеділок, 12 серпня, виявиться повсюди сухим, більше сонячним.

"Хіба найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність локальних дощів у північних областях та на північному сході. Температура повітря очікується 12 серпня протягом дня +24....+29 градусів, у південній частині +28...+32 градусів", - додала Діденко.

Погода у Києві

У Києві в понеділок опадів не очікується, хіба найближчої ночі пройде невеликий дощ. Північно-західний вітер буде помірним, вночі та вранці рвучким. Максимальна температура завтра коливатиметься близько +25 градусів.

"Підвищення температури повітря ймовірне з 16-17 серпня", - додала синоптик.

Спека в Україні

Синоптики прогнозували в Україні нову хвилю спеки. Вона має розпочатися 13-14 серпня. Пік має припасти на 15 серпня.

Пізніше синоптики розповідали, що спека спочатку зайде до Польщі, а в Україну підвищення температури дойде вже ближче до 18 серпня.

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