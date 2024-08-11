Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 11 серпня, в Україні температура підніметься до 33° і не лише на півдні. А невеликий дощ можливий у Карпатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Карпатах місцями невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 22-27°, у південній частині та східних областях 28-33°.
Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 22-27°, у Києві вдень 24-26°.
Погода в Україні 11 серпня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні на новому тижні, який розпочнеться з понеділка, 12 серпня, пройде під знаком нової хвилі спеки.
Спека почне накривати територію України 13-14 серпня, пік припаде на 15-те. Дістанеться, як розповідала синоптик Наталка Діденко, і Польщі.
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