RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 11 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 августа, в Украине температура поднимется до 33° и не только на юге. А небольшой дождь вероятен в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Днем в Карпатах местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​22-27°, в южной части и восточных областях 28-33°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем ​​22-27°, в Киеве днем ​​24-26°.

Погода в Украине 11 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Погода в Украине на новой неделе, которая начнется с понедельника, 12 августа, пройдет под знком новой волны жары.

Жара начнет накрывать территорию Украины 13-14 августа, пик припадет на 15-е. Достанется, как рассказывала синоптик Наталка Диденко, и Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день