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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 11 серпня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 11 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 серпня, в Україні температура підніметься до 33° і не лише на півдні. А невеликий дощ можливий у Карпатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Карпатах місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 22-27°, у південній частині та східних областях 28-33°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 22-27°, у Києві вдень 24-26°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 11 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Погода в Україні на новому тижні, який розпочнеться з понеділка, 12 серпня, пройде під знаком нової хвилі спеки.

Спека почне накривати територію України 13-14 серпня, пік припаде на 15-те. Дістанеться, як розповідала синоптик Наталка Діденко, і Польщі.

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