Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 11 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 11 серпня, в Україні температура підніметься до 33° і не лише на півдні. А невеликий дощ можливий у Карпатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Карпатах місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 22-27°, у південній частині та східних областях 28-33°. Погода у Києві та області Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 22-27°, у Києві вдень 24-26°. Погода в Україні 11 серпня (facebook.com/UkrHMC)