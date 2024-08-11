Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 11 августа, в Украине температура поднимется до 33° и не только на юге. А небольшой дождь вероятен в Карпатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Днем в Карпатах местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 22-27°, в южной части и восточных областях 28-33°.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 22-27°, в Киеве днем 24-26°.
Погода в Украине 11 августа (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Погода в Украине на новой неделе, которая начнется с понедельника, 12 августа, пройдет под знком новой волны жары.
Жара начнет накрывать территорию Украины 13-14 августа, пик припадет на 15-е. Достанется, как рассказывала синоптик Наталка Диденко, и Польше.
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