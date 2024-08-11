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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 11 августа 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 11 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 августа, в Украине температура поднимется до 33° и не только на юге. А небольшой дождь вероятен в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Днем в Карпатах местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​22-27°, в южной части и восточных областях 28-33°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем ​​22-27°, в Киеве днем ​​24-26°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 11 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Погода в Украине на новой неделе, которая начнется с понедельника, 12 августа, пройдет под знком новой волны жары.

Жара начнет накрывать территорию Украины 13-14 августа, пик припадет на 15-е. Достанется, как рассказывала синоптик Наталка Диденко, и Польше.

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