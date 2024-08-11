Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 11 августа, в Украине температура поднимется до 33° и не только на юге. А небольшой дождь вероятен в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура по области днем ​​22-27°, в Киеве днем ​​24-26°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​22-27°, в южной части и восточных областях 28-33°.

Облачно с прояснениями. Днем в Карпатах местами небольшой дождь.

Погода в Украине

Погода в Украине на новой неделе, которая начнется с понедельника, 12 августа, пройдет под знком новой волны жары.

Жара начнет накрывать территорию Украины 13-14 августа, пик припадет на 15-е. Достанется, как рассказывала синоптик Наталка Диденко, и Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.