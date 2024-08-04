Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 4 серпня, в Україні у деяких областях очікується дощ. Температура максимально підніметься до 32° і не лише на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність.
Дощі, місцями грози, вдень у західних, Житомирській та Київській областях подекуди невеликий дощ.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 22-27°, у південно-східній частині 27-32°.
Мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза, у Києві без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 22-27°; у Києві вдень 23-25°.
Погода в Україні 4 серпня (facebook.com/UkrHMC)
Детальніше про погоду в Україні 4 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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