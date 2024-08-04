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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні на 4 серпня
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 серпня, в Україні у деяких областях очікується дощ. Температура максимально підніметься до 32° і не лише на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність.

Дощі, місцями грози, вдень у західних, Житомирській та Київській областях подекуди невеликий дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 22-27°, у південно-східній частині 27-32°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза, у Києві без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 22-27°; у Києві вдень 23-25°.

Погода в Україні 4 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Детальніше про погоду в Україні 4 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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