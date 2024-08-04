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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине на 4 августа
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 августа, в Украине в некоторых областях ожидается дождь. Температура максимально поднимется до 32° и не только на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями.

Дожди, местами грозы, днем ​​в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем ​​22-27°, в юго-восточной части 27-32°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, местами гроза, в Киеве без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем ​​22-27°; в Киеве днем ​​23-25°.

Погода в Украине 4 августа (facebook.com/UkrHMC)

Подробнее о погоде в Украине 4 августа - читайте в материале РБК-Украина.

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