Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 4 августа, в Украине в некоторых областях ожидается дождь. Температура максимально поднимется до 32° и не только на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями.
Дожди, местами грозы, днем в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 22-27°, в юго-восточной части 27-32°.
Облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, местами гроза, в Киеве без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 22-27°; в Киеве днем 23-25°.
Погода в Украине 4 августа (facebook.com/UkrHMC)
Подробнее о погоде в Украине 4 августа - читайте в материале РБК-Украина.
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