Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні на 4 серпня

Сьогодні, 4 серпня, в Україні у деяких областях очікується дощ. Температура максимально підніметься до 32° і не лише на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Дощі, місцями грози, вдень у західних, Житомирській та Київській областях подекуди невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 22-27°, у південно-східній частині 27-32°. Погода у Києві та області Мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза, у Києві без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 22-27°; у Києві вдень 23-25°. Погода в Україні 4 серпня (facebook.com/UkrHMC)