Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине на 4 августа

Сегодня, 4 августа, в Украине в некоторых областях ожидается дождь. Температура максимально поднимется до 32° и не только на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы, днем ​​в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем ​​22-27°, в юго-восточной части 27-32°. Погода в Киеве и области Облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, местами гроза, в Киеве без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем ​​22-27°; в Киеве днем ​​23-25°. Погода в Украине 4 августа (facebook.com/UkrHMC)