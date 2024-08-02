Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні на серпень 2024

Синоптики очікують, що середня місячна температура в серпні 2024 в Україні буде в межах 20-26 градусів, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 2 градусів (на південному сході країни на 2,5 градусів) вище за норму.

Як раніше повідомлялось, у травні 2024 року потужна геомагнітна буря дозволила людям у багатьох куточках Землі спостерігати за надзвичайно яскравим полярним сяйвом. Нині сонячна активність знову набрала сили й вже призвела до низки геомагнітних штормів. Про поточну магнітну бурю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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