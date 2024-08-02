Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине на август 2024

Синоптики ожидают, что средняя месячная температура в августе 2024 в Украине будет в пределах 20-26 градусов, в Карпатах 17-19 градусов. Это на 2 градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы.

Как ранее сообщалось, в мае 2024 года мощная геомагнитная буря позволила людям во многих уголках Земли наблюдать за необычайно ярким полярным сиянием. Сейчас солнечная активность вновь вступила в силу и уже привела к ряду геомагнитных штормов. О текущей магнитной буре - читайте в материале РБК-Украина.

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