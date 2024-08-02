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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 2 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 августа, в Украине будет дождь в некоторых регионах, а жара "разгуляется" до 33°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Без осадков, только в Прикарпатье и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура днем ​​25-30°; в южной части днем ​​28-33° (в Карпатах днем ​​20-25°).

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области днем ​​25-30°; в Киеве днем ​​26-28°.

Погода в Украине на 2 августа в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине на август 2024

Синоптики ожидают, что средняя месячная температура в августе 2024 в Украине будет в пределах 20-26 градусов, в Карпатах 17-19 градусов. Это на 2 градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы.

Как ранее сообщалось, в мае 2024 года мощная геомагнитная буря позволила людям во многих уголках Земли наблюдать за необычайно ярким полярным сиянием. Сейчас солнечная активность вновь вступила в силу и уже привела к ряду геомагнитных штормов. О текущей магнитной буре - читайте в материале РБК-Украина.

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