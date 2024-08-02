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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 2 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 серпня, в Україні буде дощ у деяких регіонах, а спека "розгуляється" до 33°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вдень 25-30°; у південній частині вдень 28-33° (в Карпатах вдень 20-25°).

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 25-30°; у Києві вдень 26-28°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні на 2 серпня в Україні (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні на серпень 2024

Синоптики очікують, що середня місячна температура в серпні 2024 в Україні буде в межах 20-26 градусів, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 2 градусів (на південному сході країни на 2,5 градусів) вище за норму.

Як раніше повідомлялось, у травні 2024 року потужна геомагнітна буря дозволила людям у багатьох куточках Землі спостерігати за надзвичайно яскравим полярним сяйвом. Нині сонячна активність знову набрала сили й вже призвела до низки геомагнітних штормів. Про поточну магнітну бурю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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