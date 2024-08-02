Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 2 августа, в Украине будет дождь в некоторых регионах, а жара "разгуляется" до 33°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями. Без осадков, только в Прикарпатье и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.
Температура днем 25-30°; в южной части днем 28-33° (в Карпатах днем 20-25°).
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области днем 25-30°; в Киеве днем 26-28°.
Погода в Украине на 2 августа в Украине (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине на август 2024
Синоптики ожидают, что средняя месячная температура в августе 2024 в Украине будет в пределах 20-26 градусов, в Карпатах 17-19 градусов. Это на 2 градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы.
Как ранее сообщалось, в мае 2024 года мощная геомагнитная буря позволила людям во многих уголках Земли наблюдать за необычайно ярким полярным сиянием. Сейчас солнечная активность вновь вступила в силу и уже привела к ряду геомагнитных штормов. О текущей магнитной буре - читайте в материале РБК-Украина.
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