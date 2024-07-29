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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 29 липня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли про погоду на 29 липня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 липня, спека в Україні в окремих областях дещо послабне. В той же час синоптики попереджають про сильні пориви вітру, зокрема у Києві та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність.Вдень у східних, південних, більшості центральних областей та північній частині країни місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних і північних областях пориви 15-20 м/с. Температура вдень 21-26°, в центральних областях подекуди 28-30°, у східних областях та південній частині 29-34°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с.

Температура по області вдень 21-26°; у Києві вдень 23-25°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 29 липня (facebook.com/UkrHMC)

Як повідомлялося, погода в Києві 29 липня погіршиться. Очікується сильний вітер та гроза.

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