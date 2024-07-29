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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 29 июля 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде на 29 июля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 июля, жара в Украине в отдельных областях несколько ослабнет. В то же время синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, в частности, в Киеве и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Днем в восточных, южных, большинстве центральных областей и северной части страны местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях порывы 15-20 м/с. Температура днем ​​21-26°, в центральных областях кое-где 28-30°, в восточных областях и южной части 29-34°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с.

Температура по области днем ​​21-26°; в Киеве днем ​​23-25​​°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 29 июля (facebook.com/UkrHMC)

Как сообщалось, погода в Киеве 29 июля ухудшится. Ожидается сильный ветер и гроза.

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