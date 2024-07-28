У Києві погіршиться погода 29 липня: жителям дали поради

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, завтра у столиці буде мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ та гроза.

Температура повітря вночі буде +15 +17 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть +21 +26 градусів

Вітер переважно північно-західний. Місцева влада та синоптики попереджають жителів Києва про пориви вітру до 15-20 м/с. Оголошено перший (жовтий) рівень загрози.

Поради для киян

Київська міська державна адміністрація закликає під час шквального вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати авто поруч із ними, а також щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно звернутися до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018. Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, можна звернутися до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номерами: 0442783540 або 0504398366.