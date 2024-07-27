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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду на 27 липня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні у суботу, 27 липня, буде досить конфортною. У деяких областях можливі дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність.

Без опадів, лише в північній частині країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вдень 27-32°, у західних областях 24-29°; на високогір'ї Карпат вдень 19-24°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Без опадів (вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза)

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 27-32°; у Києві вдень близько 30°.

Погода в Україні 27 липня (facebook.com/UkrHMC)

Детальніше про погоду на вихідних в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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