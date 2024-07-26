В Україну прийде антициклон Gustav. Яка буде погода на вихідних та коли чекати спеку

Погоду в Україні у вихідні, 27-28 липня, диктуватиме антициклон Gustav. Крім того, вже наступного тижня варто чекати на нову хвилю спеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram.

"Субота та неділя очікуються в Україні спекотними. Максимальна температура повітря досягатиме +29...+33 градусів, у південній частині до +33...+36 градусів", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

Дещо свіжіше, за її даними, буде в суботу в західній частині, протягом дня +25...+28 градусів, проте в неділю й там спека посилиться.

"Погоду в Україні визначатиме антициклон на ім'я Gustav (див. карту, - ред), тому впродовж 27-28 липня домінуватиме скрізь суха сонячна погода", - додала синоптик.

Погоду 27-28 липня в Україні визначатиме антициклон Gustav (t.me/PohodaNatalka)

У Києві в суботу та неділю, 27-28 липня буде сонячно, сухо, спекотно. У денні години температура повітря коливатиметься близько +30 градусів.

Де чекати дощі на вихідних

Попри те, що на більшості території України на вихідних опадів очікувати не варто, за даними "Укргідрометцентру", 27 липня короткочасні дощі, місцями навіть з грозами ймовірні:

на заході - Волинська, Рівненська області;

у Житомирській області;

на півночі - Чернігівська, Сумська області (з грозами).

28 липня без локальних дощів теж не обійдеться. Правда, опади повсюдно з грозами, накриють лише західні регіони:

Волинську, Рівненську;

Львівську, Тернопільську;

Хмельницьку.

Де чакати дощі в Україні 27-28 липня (meteo.gov.ua)

Погода на наступному тижні та нова хвиля спеки

У понеділок, 29 липня, очікується відчутне зниження температури повітря. На півдні та сході послаблення спеки почнеться у вівторок, 30 липня.

У понеділок-вівторок, 29-30 липня, в Україні передбачається посилення вітру місцями до штормових поривів.

Що стосується спеки, то, як каже Діденко, наступна хвиля прийде в Україну орієнтовно з 4 серпня.