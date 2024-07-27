Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине в субботу, 27 июля, будет достаточно конфортной. В некоторых областях возможны дожди, местами с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями.
Без осадков, лишь в северной части страны днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура днем 27-32°, в западных областях 24-29°; на высокогорье Карпат днем 19-24°.
Облачно с прояснениями. Без осадков (днем местами по области кратковременный дождь, гроза).
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области днем 27-32°; в Киеве днем около 30 °.
Погода в Украине 27 июля (facebook.com/UkrHMC)
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