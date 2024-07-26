ua en ru
Пт, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 26 липня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 26 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 26 липня, температура впаде в деяких регіонах до 20°. Крім цього можливі дощі з грозами і навіть шквали з сильним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко.

Мінлива хмарність. В західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 25-30°, у південно східній частині 28-33°, у західних, Вінницькій та Одеській областях 20-25° (в Карпатах вдень 14-19°).

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 25-30°; у Києві вдень 27-29°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 26 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода на вихідних в Україні

У суботу-неділю, 27-28 липня, в Україні буде сухо та спекотно. Як розповіла синоптик Наталка Діденко, температура повітря становитиме +28...+33 градуси, у неділю на півдні +33...+36 градусів.

На наступному тижні, за її даними, в більшості областей України очікується відчутне послаблення спеки.

Детальніше про погоду на 26 липня в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
РФ атакувала дронами інфраструктуру та гуртожиток у Ніжині Чернігівської області
РФ атакувала дронами інфраструктуру та гуртожиток у Ніжині Чернігівської області
DAILY
Звивиста стежка миру. Де Ізраїль шукає підтримки та чи загрожує Близькому Сходу ще одна війна
Роман Коткореспондент РБК-Україна Звивиста стежка миру. Де Ізраїль шукає підтримки та чи загрожує Близькому Сходу ще одна війна