Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 26 липня, температура впаде в деяких регіонах до 20°. Крім цього можливі дощі з грозами і навіть шквали з сильним вітром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко.
Мінлива хмарність. В західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.
Як зазначають в Укргідрометцентрі, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 25-30°, у південно східній частині 28-33°, у західних, Вінницькій та Одеській областях 20-25° (в Карпатах вдень 14-19°).
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 25-30°; у Києві вдень 27-29°.
Погода в Україні 26 липня (facebook.com/UkrHMC)
Погода на вихідних в Україні
У суботу-неділю, 27-28 липня, в Україні буде сухо та спекотно. Як розповіла синоптик Наталка Діденко, температура повітря становитиме +28...+33 градуси, у неділю на півдні +33...+36 градусів.
На наступному тижні, за її даними, в більшості областей України очікується відчутне послаблення спеки.
Детальніше про погоду на 26 липня в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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