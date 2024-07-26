Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 26 липня (Getty Images)

Сьогодні, 26 липня, температура впаде в деяких регіонах до 20°. Крім цього можливі дощі з грозами і навіть шквали з сильним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко.

Мінлива хмарність. В західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Як зазначають в Укргідрометцентрі, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 25-30°, у південно східній частині 28-33°, у західних, Вінницькій та Одеській областях 20-25° (в Карпатах вдень 14-19°). Погода у Києві та області Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 25-30°; у Києві вдень 27-29°. Погода в Україні 26 липня (facebook.com/UkrHMC)