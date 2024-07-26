Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 26 июля, температура упадет в некоторых регионах до 20°. Кроме того, возможны дожди с грозами и даже шквалы с сильным ветром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.
Как отмечают в Укргидрометцентре, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 25-30°, в юго-восточной части 28-33°, в западных, Винницкой и Одесской областях 20-25° (в Карпатах днем 14-19°).
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем 25-30°; в Киеве днем 27-29°.
Погода в Украине 26 июля (facebook.com/UkrHMC)
Погода на выходных в Украине
В субботу-воскресенье, 27-28 июля, в Украине будет сухо и жарко. Как рассказала синоптик Наталья Диденко, температура воздуха будет +28...+33 градуса, в воскресенье на юге +33...+36 градусов.
На следующей неделе, по ее данным, в большинстве областей Украины ожидается ощутимое ослабление жары.
Подробнее о погоде на 26 июля в Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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