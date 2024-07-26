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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 26 июля 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 26 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 26 июля, температура упадет в некоторых регионах до 20°. Кроме того, возможны дожди с грозами и даже шквалы с сильным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Как отмечают в Укргидрометцентре, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем ​​25-30°, в юго-восточной части 28-33°, в западных, Винницкой и Одесской областях 20-25° (в Карпатах днем ​​14-19°).

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем ​​25-30°; в Киеве днем ​​27-29°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 26 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода на выходных в Украине

В субботу-воскресенье, 27-28 июля, в Украине будет сухо и жарко. Как рассказала синоптик Наталья Диденко, температура воздуха будет +28...+33 градуса, в воскресенье на юге +33...+36 градусов.

На следующей неделе, по ее данным, в большинстве областей Украины ожидается ощутимое ослабление жары.

Подробнее о погоде на 26 июля в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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