Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 26 июля, температура упадет в некоторых регионах до 20°. Кроме того, возможны дожди с грозами и даже шквалы с сильным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Облачно с прояснениями. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Как отмечают в Укргидрометцентре, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем ​​25-30°, в юго-восточной части 28-33°, в западных, Винницкой и Одесской областях 20-25° (в Карпатах днем ​​14-19°).

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем ​​25-30°; в Киеве днем ​​27-29°.

Погода в Украине 26 июля (facebook.com/UkrHMC)