Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 25 липня, в частині регіонів України очікуються дощі із грозами, аж до шквалів. Максимально температура підніметься до 32°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Одеській та Миколаївській областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на заході країни місцями значні дощі; на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважно східний, у західних областях північно-західний, 3-8 м/с.

Температура у південній частині вдень 27-32°; на решті території вдень 25-30°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 19-24° (в Карпатах вдень 14-19°).

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 25-30°; у Києві вдень 26-28°.

Погода в Україні 25 липня (facebook.com/UkrHMC)