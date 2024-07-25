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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 25 июля 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде 25 июля в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 25 июля, в части регионов Украины ожидаются дожди с грозами, вплоть до шквалов. Максимально температура поднимется до 32°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В западных, Житомирской, Винницкой, днем ​​и Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на западе страны местами значительные дожди; на остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер преимущественно восточный, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с.

Температура в южной части днем ​​27-32°; на остальной территории днем ​​25-30°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 19-24° (в Карпатах днем ​​14-19°).

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем ​​25-30°; в Киеве днем ​​26-28°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 25 июля (facebook.com/UkrHMC)

Подробнее прогноз на текущую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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